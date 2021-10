Aumentos na Função Pública só para salários mais baixos e técnicos superiores

O Governo não tenciona dar aumentos aos funcionários públicos no próximo ano. Só haverá subidas para os salários mais baixos e para os técnicos superiores.

Esta foi a primeira ronda negocial dos sindicatos com o Governo. A uma semana da entrega do Orçamento do Estado, ficaram a saber que não haverá aumentos para o próximo ano, com duas exceções: os salários mais baixos, que terão uma ligeira atualização por via do salário mínimo, e os técnicos superiores, por mexidas na carreira.

O STE e a FESAP, ambos afetos à UGT, querem aumentos entre 2,5% e 3%. A Frente Comum, da CGTP, reivindica 90 euros para todos.

Para quinta-feira está marcada nova ronda negocial.

