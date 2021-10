Portugueses queixam-se dos constantes aumentos do preço de combustíveis

Esta segunda-feira, o preço da gasolina e do gasóleo voltou a subir, para desagrado de muitos portugueses e revendedores que não entendem como é possível manter uma carga fiscal tão pesada sobre os combustíveis.

O descontentamento é geral para os condutores que ficam a ver no contador, o que conseguem abastecer depois de mais uma subida do preço do combustível.

Há um ano, cada litro de gasolina era 33 cêntimos mais barato que agora, o gasóleo está mais caro 31 cêntimos.

A última subida é explicada pelo aumento do preço do petróleo. Para os revendedores, o problema de fundo é sempre o mesmo, o peso da carga fiscal.

Em julho, o Governo aprovou em Conselho de Ministros, uma proposta de lei, que permite travar a subida do preço de combustíveis.

