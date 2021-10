Portugal ocupa o sexto lugar no ranking dos combustíveis mais caros da Europa

Os preços dos combustíveis voltam a aumentar a partir de segunda-feira. A subida ronda os três cêntimos por litro, tanto no gasóleo como na gasolina.

Abastecer o carro volta a ser mais caro: ao que a SIC apurou, a subida do preço dos combustíveis vai ser de cerca de 3,5 cêntimos por litro na gasolina, de três cêntimos no gasóleo e de sete cêntimos nos veículos de GPL.

Desde o início do ano, a subida na gasolina 95 já ronda os 30 cêntimos por litro. No caso do gasóleo, o aumento foi de cerca de 25 cêntimos por litro.

Contas feitas, encher o depósito com 60 litros de gasolina custará agora mais 18 euros do que no início do ano. Se usar gasóleo, o depósito ficará 15 euros mais caro do que era em janeiro. Aumentos que pesam na carteira dos português.

O mais recente boletim sobre combustíveis da Comissão Europeia mostra que Portugal ocupa a sexta posição no ranking dos combustíveis mais caros. O preço da gasolina está acima da média europeia e do país vizinho, Espanha.