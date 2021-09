Parlamento aprova proposta de limitação de margens de lucro nos combustíveis

Esta sexta-feira foi aprovada a proposta de lei que permite limitar as margens de lucro dos combustíveis e do gás de garrafa. Na União Europeia, Portugal é um dos países onde abastecer fica mais caro.

"A proposta do Governo permite que se houver alguma evolução dos preços, em algum elemento da cadeia de valor, que nada tenha a ver com a confirmidade do preço dos combustíveis fósseis, (...) o Governo intervem", afirmou João Galamba, secretário de Estado Adjunto e da Energia.

Com a aprovação desta proposta, o Governo ganha uma ferramenta para travar o aumento injustificado dos preços dos combustíveis. No fundo, permite limitar as margens de lucro por períodos limitados.

O Governo quer limitar as margens de lucro das gasolineiras, mas a direita queixa-se dos impostos altos.

"Em gasóleo, acontece que para enchermos o depósito temos que pagar quase 60 euros e mais de metade vão para o Estado", garante Cecília Meireles, do CDS-PP.

O PS respondeu à bancada da direita para avisar que não desce mais para não incentivar o consumo de combustíveis fósseis. A mobilidade sustentável não foi esquecida.

