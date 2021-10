Sindicatos da Função Pública consideram 0,9% um aumento insuficiente

Afinal, os funcionários públicos vão ser aumentados no próximo ano. Depois de ter dito que não ia subir os salários, o Governo propõe agora para uma atualização de 0,9%. Mas os sindicatos dizem que não chega.

"É manifestamente insuficiente. Há mais de uma década que estamos sem aumentos salariais", diz José Abraão, da Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap).

Já Maria Helena Rodrigues, do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), lembra que este aumento "está muito longe do poder de compra perdido desde 2011, mais de 11%".

Sebastião Santana, da Frente Comum, explica que "não se trata de uma proposta de aumento, trata-se de uma proposta de atualização salarial, que são coisas bastante diferentes" e diz acreditar que "o Governo tem condições para fazer muito mais e muito melhor no que toca a política salarial".

