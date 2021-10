Preço do gasóleo e da gasolina volta a subir esta semana

Nos últimos anos, os portugueses habituaram-se a que segunda-feira fosse sinónimo de aumento de combustíveis, e esta não é exceção.

Os combustíveis vão ficar mais caros naquela que é a segunda subida acentuada em duas semanas.

Os cálculos dos especialistas indicam que a tendência de subida na gasolina pode significar mais 2,5 cêntimos por litro e no gasóleo 3,5 cêntimos por litro. Se assim for, será a maior subida desde o início do ano.

Este ano, o preço do gasóleo já subiu 38 vezes e desceu oito. A gasolina aumentou 30 e baixou apenas sete vezes.

Os valores regressam a máximos de 2012.

Esta sexta-feira, o Parlamento aprovou uma proposta de lei do Governo para travar subidas injustificadas. Uma lei que levantou muitas reservas por parte do setor.

