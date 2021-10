Governo assina contrato de investimento com a Repsol

O Governo assinou, esta quarta-feira, um contrato de investimento com a Repsol no complexo de Sines, que é apontado como o “maior investimento industrial” da última década. António Costa afirma que a empresa está na “vanguarda do lado certo da história”.

“A Repsol dá um excelente exemplo do que significa o compromisso com a transição climática. Nós temos de mudar de paradigma, e isso vai impactar com a nossa economia, com a nossa forma de vida, com muitas empresas, naturalmente com as empresas do setor petrolífero”, afirma o primeiro-ministro.