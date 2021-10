Desde o início do ano o gasóleo já subiu 38 vezes e a gasolina 30 vezes

Os combustíveis estão novamente mais caros. O preço do gasóleo e da gasolina voltou a subir nos postos de abastecimento do país. Este é já o segundo aumento significativo em apenas duas semanas.

Desde o início do ano, o gasóleo já subiu 38 vezes e desceu apenas oito. A gasolina já vai no 30.º aumento desde janeiro e baixou apenas sete vezes desde então.

A partir de hoje, o gasóleo está mais caro, em média 3,5 cêntimos e a gasolina 2,5 cêntimos.

Feitas as contas, encher um depósito de 60 litros de gasóleo passa a custar, em média, mais 14 euros do que no início do ano, a mesma quantidade de gasolina custa mais 17 euros.

Significa isto que o preço dos combustíveis voltou a disparar para valores registados em 2012. A questão é que, na altura, o barril de petróleo estava nos 127 dólares e agora está nos 80 dólares, mas o combustível chega aos consumidores ao mesmo preço.

Na sexta-feira, o Parlamento aprovou uma proposta de lei do Governo para travar subidas injustificadas. Uma lei que levantou muitas reservas por parte do setor.

