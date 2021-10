Por que estão os preços dos combustíveis tão altos?

Mais de metade do valor pago por um litro de combustível vai para o Estado. O Governo decidiu não aliviar a carga fiscal para penalizar os combustíveis poluentes e diz que a solução é mexer no lucro das gasolineiras.

Por regra, em Portugal o preço dos combustíveis é definido à segunda-feira com base nos dados dos últimos sete dias. "Qualquer alteração dos preços numa semana anterior vão ter o impacto na semana seguinte. No último mês tivemos uma subia de 10 dólares no preço do barril e estamos agora a sentir essa subida", explicou Pedro Silva, técnico de energia da DECO Proteste à SIC.

Contudo, não é apenas a subida do petróleo que influencia os preços em Portugal. Esta semana, a gasolina está a custar em média 1 euro e 76 por litro.