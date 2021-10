Empresas de transportes públicos querem desconto nos combustíveis

O setor das empresas de transportes públicos está a negociar com o Governo uma compensação pela subida do preço dos combustíveis. A verba que está prevista para cobrir a inflação é considerada insuficiente.

A atividade tem estado a recuperar e quase que já funciona em pleno. Mas a subida constante do preço do gasóleo levou as empresas de transportes públicos a fazerem contas.

Com o preço do litro a aumentar semanalmente, vai ser preciso arranjar uma solução para evitar que os passageiros comecem a pagar mais.

"O que está a acontecer em 2021 não responde ao que são as variações dos preços dos combustíveis", avisa Luís Cabaço Martins, presidente da Associação Nacional de Transporte de Passageiros.

As reuniões com o Governo já estão a decorrer. Uma das soluções que o setor apresenta é o acesso das empresas ao gasóleo profissional, que permite um desconto de 18 cêntimos por litro.

Veja também: