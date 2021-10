Aumento dos combustíveis: Antram confiante nas negociações com o Governo

A Associação Nacional de Transportes de Mercadorias (Antram) apresentou ao Governo um conjunto de medidas para compensar a subida do preço dos combustíveis.

No final do encontro, a Antram mostrou-se confiante de que existe abertura para negociar.

Encher o depósito dos camiões representa mais de 1/3 na fatura do transporte de mercadorias. A descida do Imposto, em função da receita do IVA, é bem vista pelo setor.

O próximo passo será dado pelo Governo que em breve vai voltar a convocar a Antram para uma nova reunião.

