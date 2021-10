Governo volta a baixar imposto sobre os combustíveis

O Governo vai voltar a baixar o imposto sobre os combustíveis, garantiu o primeiro-ministro, António Costa, no Parlamento, onde todos os partidos exigiram ao Executivo que faça mais para travar a escalada de preços.

É prometida a redução do ISP, no entanto, não é partilhada a forma como se fará, depois da descida de dois cêntimos na gasolina e de um cêntimo no gasóleo.

No debate que serviu para preparar o próximo Conselho Europeu, da Esquerda à Direita, foi defendido que "o Governo tem de fazer mais" para combater o problema da subida dos preços dos combustíveis.

Foi o Governo de António Costa que criou o adicional ao ISP, em 2016, que acabou por fazer subir os preços.

O primeiro-ministro diz que a resposta europeia para travar a escalada de preços pode passar pela compra conjunta de combustíveis, à semelhança do que foi feito com as vacinas contra a Covid-19.

