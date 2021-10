António Costa espera anunciar novas medidas para combater aumento dos combustíveis

O Presidente da República promulgou, esta quarta-feira, o diploma que permite fixar limites nas margens de lucro dos revendedores de combustível. António Costa espera anunciar, até ao final da semana, novas medidas para combater o aumento dos preços. Ao mesmo tempo, as empresas de transportes fazem chegar ao Governo propostas para atenuar oi efeito das subidas.

As empresa de transportes – seja de mercadorias ou de passageiros – estão entre as que mais sentem o peso das constantes subidas do preço dos combustíveis. A ANTRAM reuniu com o Governo para apresentar um conjunto de propostas e reivindicações.

Para já, o Governo desceu o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) e garante que irá continuar a avaliar a situação. Enquanto isso, o descontentamento dos portugueses aumenta.

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou o diploma que limita as margens de lucro das gasolineira. Fala em medidas “paliativas” e “insuficiente”, mas afirma tratar-se de um “pequeno passo” para atenuar a situação.