Agricultores preveem subida de cerca de 20% no preço dos alimentos

O aumento do preço dos combustíveis terá impacto nos supermercados. A Confederação dos Agricultores de Portugal prevê uma subida cerca de 20% no preço dos alimentos.

Em seis meses, o preço do gasóleo agrícola passou de 70 cêntimos para 1,20 euros. Uma subida de cerca de 60% que, para as confederações dos agricultores e da agricultura, terá efeitos imediatos nos supermercados.

“Os custos de produção vão-se sentir de uma forma progressiva e, por isso, agora vão ser os produtos frescos, legumes e frutas é natural que fiquem mais caros”, afirma Eduardo Oliveiro e Sousa, presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal.

Uma escalada que, de acordo com as contas, poderá rondar os 20%. Com o aumento do preço dos combustíveis e da energia, a produção dos alimentos tem custos acrescidos.

“É muito difícil para a agricultura familiar que tem margens de lucro muitos baixas e não consegue refletir estes aumentos. Não é só a questão dos combustíveis, mas também as rações que em algumas situações quase triplicaram os preços”, explica Pedro Santos, da Confederação Nacional da Agricultura.

Para que a situação não fique descontrolada, as confederações dizem que são necessários apoios que, até ao momento, estão em falta.

Ao aumento do preço dos combustíveis, junta-se a falta de matérias primas, que já está a provocar atrasos nas entregas, como por exemplo de cereais. Para já, ainda não há escassez de qualquer alimento.

