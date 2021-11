João Leão defende revisão das regras europeias sobre dívidas públicas

João Leão defende que as regras orçamentais europeias devem ser revistas para que a redução da dívida pública não comprometa o crescimento económico. O ministro das Finanças está, esta segunda-feira, em Bruxelas para participar na reunião do Eurogrupo.

“Precisamos de uma revisão da governação económica que seja amiga do crescimento, que assegure que tenhamos capacidade de fazer os investimentos, designadamente os investimentos de natureza verde para combater as alterações climáticas, fundamentais para a Europa e para o mundo, e ao mesmo tempo que assegure uma recuperação da dívida pública que seja amiga do crescimento. E este é o momento certo para pensarmos a revisão das regras e é fundamental, antes de as reintroduzirmos em 2023”, disse o ministro.