Plano de reestruturação da TAP "tem fortes possibilidades de ser cumprido"

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, avisa que a TAP poderá entrar numa "situação de equilíbrio financeiro a partir de 2024 ou 2025". Esta quarta-feira, o ministro foi questionado sobre o plano de reestruturação da companhia aérea, ao qual afirmou que o nível de receitas da TAP está acima das previsões.

Em 2020, a TAP voltou ao controlo do Estado, que passou a deter 72,5% do seu capital, depois de a companhia ter sido severamente afetada pela pandemia de covid-19 e de a Comissão Europeia ter autorizado um auxílio estatal de até 1.200 milhões de euros à transportadora aérea de bandeira portuguesa.

Em 12 de março, o Governo apresentou à Comissão Europeia uma notificação para a concessão de um auxílio intercalar à TAP de até 463 milhões de euros que "permitirá à companhia aérea garantir liquidez até à aprovação do plano de reestruturação", foi anunciado.

No âmbito do apoio estatal para fazer face às consequências da pandemia, está a ser implementado um plano de reestruturação, que já levou à redução do número de trabalhadores, que ainda aguarda aprovação da Comissão Europeia.

