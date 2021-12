Aumento do salário mínimo vai abranger mais de 800 mil trabalhadores

O Governo aprovou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, o aumento do salário mínimo nacional, o que deverá abranger cerca de 880 mil trabalhadores, segundo indicou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

"Este aumento de 40 euros em 2022 é o maior aumento absoluto de sempre do salário mínimo", disse Ana Mendes Godinho, notando que face a 2015 o aumento chega a 200 euros.

Entre as medidas aprovadas estão também a subida salarial na função pública em 0,9%, o aumento do salário mínimo para 705 euros em 2022 e o apoio para compensar o aumento do Salário Mínimo Nacional.

SAIBA MAIS