Manuel Pinho só dará explicações quando houver acusação formal no processo

Manuel Pinho só vai dar explicações ao país sobre o dinheiro que terá recebido do BES quando houver uma acusação formal no processo. Declarações do advogado do antigo ministro da Economia em entrevista à SIC.

“Não estamos a branquear que Manuel Pinho deve explicações ao país, claro que as deve. (…) Os arguidos têm direito à sua estratégia de defesa, se entendem reservar pronunciar-se para depois da acusação, é uma opção deles. É estranho e difícil de compreender e aceitar que estejam durante 10 anos a investigar este processo sem deduzir a acusação”, afirmou o advogado.

