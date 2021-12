Prisão domiciliária de Manuel Pinho: "Isto é gritantemente ilegal"

Esta quarta-feira na SIC Notícias, o advogado Magalhães e Silva arrasou as medidas de coação aplicadas a Manuel Pinho. Disse que substituir a caução por prisão domiciliária é ilegal e condenou o valor pedido quando não há uma acusação ao antigo ministro.

O juiz de instrução Carlos Alexandre decidiu aplicar ao antigo ministro Manuel Pinho a medida de coação de prisão domiciliária, com caução de seis milhões de euros, e à mulher Alexandra Pinho determinou a apreensão do passaporte e a obrigação de apresentações quinzenais numa esquadra da PSP, exigindo uma caução de um milhão de euros.

Quanto à caução decretada pelo juiz, o antigo governante diz não ter os seis milhões de euros, pelo que cumprirá a prisão domiciliária na casa de um familiar no Algarve até estarem concluídas as obras numa casa que tem na região Norte do país.

