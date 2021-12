Caso Manuel Pinho: "Justiça fez o seu trabalho", mas há outros "processos mediáticos" à espera

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, congratula o trabalho da Justiça pela detenção de Manuel Pinho, no âmbito do caso EDP.

"O Ministério Público fez o seu trabalho, a Justiça fez o seu trabalho, o Parlamento nas Comissões de Inquérito também", diz.

No entanto, Catarina Martins lembra que os casos mais mediáticos não apagam o facto de o país espera há sete anos pelo julgamento de Ricardo Salgado.

Manuel Pinho fica em prisão domiciliária

O juiz de instrução Carlos Alexandre decidiu aplicar ao antigo ministro Manuel Pinho a medida de coação de prisão domiciliária, com caução de seis milhões de euros, e à mulher Alexandra Pinho determinou apresentações quinzenais, retirou-lhe o passaporte, e exigiu uma caução de um milhão de euros.

Quanto à caução decretada pelo juiz, o antigo governante diz não ter os seis milhões de euros, pelo que cumprirá a prisão domiciliária na casa de um familiar no Algarve até estarem concluídas as obras numa casa que tem na região Norte do país.

Até ter a pulseira eletrónica para a vigilância da prisão domiciliária, Manuel Pinho será vigiado por elementos da PSP.

Manuel Pinho é suspeito de fraude fiscal e branqueamento de capitais no caso EDP, um processo relacionado com dinheiros provenientes do Grupo Espírito Santo. Alexandra Pinho é suspeita de branqueamento de capitais.

