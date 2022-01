Detenção de Manuel Pinho: "Espero que este caso não seja para desviar as atenções"

O ex-ministro Manuel Pinho foi, esta terça-feira, detido depois de ter comparecido em tribunal para interrogatório. Ana Gomes comenta a atuação da justiça portuguesa nos casos de Manuel Pinho e João Rendeiro.

A comentadora da SIC diz que, “a avaliar pelo que se sabe”, parece não haver novos elementos que justifiquem o perigo de fuga do ex-dirigente, mas admite que o Ministério Público possa ter mais informações que ainda não sejam conhecidas.

Ana Gomes recusa ainda a teoria – que tem vindo a ser defendida por Rui Rio e Marinho e Pinto – de que a justiça está a ser instrumentalizada para fins eleitorais. No entanto, mostra-se preocupada com a possibilidade desta detenção ter ocorrido para abafar a prescrição dos eventuais crimes de três ex-ministros

A socialista não percebe porque é que o caso de Manuel Pinho “não foi julgado”, tendo em conta que já existem provas que o ex-ministro recebeu dinheiro do BES enquanto exercia funções governativas.

Sobre o caso de João Rendeiro, Ana Gomes afirma não conhecer a forma de atuação das autoridades sul africanas, mas sublinha que se deve dar o “benefício da dúvida”.

“Em última análise, depende do próprio Rendeiro se, na perspetiva de poder vir cumprir prisão preventiva numa prisão sul africana, ele prefira voltar a Portugal, sabendo que as condições das prisões não são as mesmas”, afirma a comentadora, acrescentado que o ex-presidente do BPP “poderá estar a jogar na possibilidade de ficar com uma medida de coação que não a prisão preventiva ou a prisão domiciliária, e aí ele tem dinheiro dos offshores”.