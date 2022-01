Prisão onde está Rendeiro é de alta segurança mas há registos de incidentes de violência

João Rendeiro está numa prisão de alta segurança, que tem problemas de sobrelotação e onde já foram registados vários incidentes graves. A prisão de Westville não é, no entanto, uma das mais perigosas da África do Sul.

Localizada nos subúrbios da cidade de Durban, numa zona montanhosa, a cerca de 30 minutos de distância do tribunal onde Rendeiro foi identificado. É um dos maiores estabelecimentos prisionais do país e o único na região. É composta por cinco alas.

A prisão para onde João Rendeiro tem sido transportado, juntamente com outros reclusos, não é uma das mais violentas do país, mas já registou incidentes graves. Este ano, alguns guardas foram esfaqueados pelos prisioneiros e, em 2019, um canal de notícias sul africano partilhou notícias de consumo de cocaína às claras e agressões entre prisioneiros com o aval das autoridades.

Era na prisão de Westville que o ex-Presidente sul africano Jacob Zuma deveria ter cumprido uma pena de 15 meses, por ter recusado comparecer diante da comissão de inquérito sobre a corrupção do Estado durante a sua presidência (2009-2018), mas a contestação nas ruas foi tanta, que o ex-Presidente permanece em liberdade condicional.