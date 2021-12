Advogados discordam sobre extradição de João Rendeiro para Portugal

A detenção de João Rendeiro esteve em análise esta segunda-feira à noite na SIC Notícias por dois advogados.

Dantas Rodrigues e Luís Filipe Carvalho divergem quanto à certeza sobre a extradição de Rendeiro para Portugal.

"Se é seguríssimo para o Estado? Diria que não. Nesta fase, para já, não é", afirma Dantas Rodrigues.

"Será um processo relativamente rápido e tudo aponta para que haja uma certa dificuldade em não encontrar razões para que não haja extradição", diz Luís Filipe Carvalho.

João Rendeiro foi detido no sábado num hotel em Durban, na província sul-africana do KwaZulu-Natal, numa operação que resultou da cooperação entre as polícias portuguesa, angolana e sul-africana.

