João Rendeiro passa a noite numa das maiores prisões da África do Sul 

João Rendeiro vai passar a noite numa das maiores prisões da África do Sul. A cadeia de Westville é considerada de alta segurança e já registou alguns distúrbios.

A Prisão de Westville, de alta segurança, é uma das maiores da África do Sul e é a única na área de Durban, uma área montanhosa a 30 minutos do Tribunal onde Rendeiro foi identificado.

A prisão tem cinco alas: três para homens, uma para mulheres e ainda um centro educativo juvenil.

Nos últimos anos, houve registo de alguns incidentes violentos, entre presos e entre presos e guardas.

Nas últimas duas noites, esteve numa cela individual.

Caso o tribunal recuse a liberdade, mediante fiança, o cenário poderá ser outro.

João Rendeiro foi detido no sábado num hotel em Durban, na província sul-africana do KwaZulu-Natal, numa operação que resultou da cooperação entre as polícias portuguesa, angolana e sul-africana.

