José Gomes Ferreira considera que João Rendeiro foi vítima "da sua própria insolência" porque foi capaz de fugir à Justiça e de aparecer, alguns dias depois, a dar uma entrevista.

Numa análise ao caso na SIC Notícas, comparou a situação de João Rendeiro à de Ricardo Salgado. "Há uma desproporção enorme com o que se passou no BPP e no BES. Existe uma selva de atuação judicial", disse José Gomes Ferreira, afirmando que Salgado tem um tratamento diferente, apesar de estar envolvido em dezenas de processos.

O advogado António Pinto Pereira sublinhou que João Rendeiro foi hoje tratado como "um vulgar arguido", depois de ter sido transportado numa carrinha onde seguiam outros reclusos. Disse ainda que os processos de extradição "não são longos" e que o prazo indicativo em países com a Conveção Europeia de Extradição é de 40 dias.

