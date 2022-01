Libertação de Rendeiro sob fiança: "Fuga é quase uma certeza"

O vice-presidente da Frente Cívica e consultor de políticas anticorrupção, João Paulo Batalha, analisou, na SIC Notícias, as possibilidades de condenação do ex-banqueiro do BPP.

João Paulo Batalha começa por referir que, caso João Rendeiro obtenha, do juiz sul-africano, uma libertação sob fiança, como pretende a defesa do ex-banqueiro, "a fuga não é um perigo, é quase uma certeza", pois "fará tudo para fugir se tiver essa oportunidade".

O consultor de políticas anticorrupção acrescenta que, caso haja um pedido de extradição "bem instruído em termos formais e substanciais", o ex-banqueiro poderá ponderar sobre os benefícios de permanecer em prisão preventiva na África do Sul, sabendo que o tempo não será descontado numa eventual pena a cumprir em Portugal.

Contudo, explica que, se Rendeiro for condenado a prisão preventiva, "a defesa vai avançar com recursos", o que fará o processo ser mais longo.

