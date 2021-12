Ministério Público da África do Sul vai pedir que Rendeiro aguarde extradição na prisão

O Ministério Público da África do Sul vai pedir ao tribunal que João Rendeiro aguarde pela extradição na prisão e rejeitar o pedido da defesa que quer que seja libertado sob o pagamento de uma fiança.

O ex-banqueiro esteve esta segunda-feira no tribunal Verulam Magistrates, em Durban, África do Sul, onde foi identificado. O interrogatório foi adiado para para as 11:00 (09:00 em Lisboa) de terça-feira após pedido da defesa, segundo a decisão do juiz.

A advogada do ex-banqueiro alegou que ainda não teve tempo para ler todo o processo e de se reunir com Rendeiro.

João Rendeiro foi detido no sábado num hotel em Durban, na província sul-africana do KwaZulu-Natal, numa operação que resultou da cooperação entre as polícias portuguesa, angolana e sul-africana.

