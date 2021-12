O hotel de luxo onde Rendeiro esteve escondido

João Rendeiro encontrava-se hospedado num hotel de cinco estrelas em Durban, no leste da África do Sul, tendo sido surpreendido pela polícia quando ainda estava no quarto.

O ex-banqueiro foi apanhado de surpresa pelas autoridades às 7:00 (5:00 em Portugal continental) e não ofereceu resistência.

Estaria ainda em roupa de dormir quando a polícia sul-africana lhe bateu à porta do quarto, um dos apenas sete do Forest Manor Boutique, um hotel de cinco estrelas.

O quarto, considerado superior, custa cerca de 100 euros por noite e por pessoa.

Foi encontrado em Durban, uma cidade costeira do leste do país, virada para o índico, mais concretamente em Umhlanga Rocks, a 600 quilómetros de Pretória e a 500 de Maputo, Moçambique.

Com 3,5 milhões de habitantes, Durban, uma das cidades mais populosas da África do Sul, goza de quase 30 graus de temperatura máxima nesta altura do ano, 24 dentro de água na praia, esta a apenas cinco minutos do hotel.

Mas o ex-banqueiro fugido à justiça tinha piscina no hotel e até uma biblioteca.

Nas fotografias disponibilizadas na Internet, saltam à vista as cortinas, que parecem coincidir com o fundo escolhido por Rendeiro na entrevista que deu a partir de local, na altura, desconhecido.

Contactados pela SIC, os responsáveis pelo hotel não quiseram prestar declarações, sendo que fonte do hotel diz que não acompanhou as buscas na manhã deste sábado.

