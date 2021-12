Podem passar meses até que Rendeiro seja trazido de volta para Portugal

Portugal vai pedir a extradição de João Rendeiro para que cumpra a pena a que está condenado. O processo pode demorar meses, mas é possível porque a África do Sul assinou uma convenção europeia, há quase duas décadas, que facilita a extradição de detidos.

Depois da detenção, o desejo da Polícia Judiciária é que João Rendeiro fique em prisão preventiva.

O juiz sul-africano pode aceitar a detenção provisória, pedida pelas autoridades portuguesas há semanas, assim que se suspeitou que Rendeiro pudesse estar naquele país.

A detenção provisória pode durar no máximo 40 dias, prazo que Portugal terá para formalizar o pedido de extradição.

O dossier, que contém toda a informação relativa às condenações do ex-banqueiro e aos mandados de captura, tem que ser traduzido para inglês. É depois enviado pela Procuradoria-Geral da República, por via diplomática, até ao Ministério da Justiça da África do Sul.

A decisão passa depois para os tribunais, mas tem sempre de ser autorizado pelo poder político, através do ministro da tutela.

A colaboração entre os dois países foi facilitada porque, desde 2003, a África do Sul assinou a convenção europeia de extradição.

