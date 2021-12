Perguntas e respostas sobre a detenção de João Rendeiro

Quando foi detido?

João Rendeiro foi detido ao início do dia na África do Sul (7:00), no âmbito dos mandados emitidos pelas autoridades judiciais portuguesas.

Luís Neves, diretor nacional da Judiciária, realizou uma conferência de imprensa esta manhã, cerca de uma hora após o anúncio da detenção do ex-presidente do BPP.

Onde foi detido?

O ex-presidente do Banco Privado Português foi detido em Durban, no Forest Boutique Guest House, uma unidade hoteleira da cidade portuária situada na costa leste do país.

Quem colaborou com a Polícia Judiciária?

A detenção foi possível com a cooperação policial internacional, com as autoridades policiais da África do Sul e com o representante da Interpol e com o Serviço de Investigação Criminal de Angola, que há vários meses respondeu a um pedido da PJ, que permitiu estabelecer um contacto mais direto com as autoridades da África do Sul.

Quando é que a PJ teve informações sobre a fuga?

A 14 de setembro foi detetada a saída de João Rendeiro do Reino Unido. A Polícia Judiciária teve informação por onde andou até chegar à África do Sul e tomou conhecimento das suas rotinas. Foi, entretanto, constituída uma equipa de trabalho que, em permanência e diariamente, conseguiu encurtar o caminho para encontrar João Rendeiro.

Quando é que João Rendeiro entrou na África do Sul?

João Rendeiro entrou na África do Sul no dia 18 de setembro. A PJ estabeleceu contactos com o país e, na semana de 20 e 24 de novembro, reuniu-se com os mais altos dirigentes policiais da África do Sul para explicar o quão graves tinham sido os crimes cometidos por João Rendeiro. Teve resposta imediata do mais alto dirigente policial do país.

Como reagiu João Rendeiro à detenção?

Com surpresa. Não estava à espera. Não tinha disfarce, mas tinha muitos cuidados e não circulava livremente.

Quando vai entrar em Portugal?

Depende das autoridades judiciais da África do Sul. Portugal tem ainda alguns formalismos a cumprir com os parceiros.

Pode ser extraditado?

Sim. Há mecanismos legais para o fazer.

O que vai acontecer a seguir?

João Rendeiro será presente às autoridades nas próximas 48 horas para se decidir se será decretada a prisão preventiva, que perante o enorme perigo de fuga e aquilo que já evidenciou, a PJ naturalmete irá reforçar que essa necessidade seja acautelada.

Onde está detido?

Está muito longe de Pretória e de Joanesburgo. Na cidade de Durban, sabe a SIC.

Onde estava ?

Estava na zona mais rica de Joanesburgo, na zona financeira. Era o seu local de refúgio, mas depois teve outros locais por onde andou para dificultar a detenção.

Tem dupla nacionalidade?

O que a Polícia Judiciária sabe é que tem uma autorização de residência emitida no dia 10 de novembro como cidadão nacional.

Por que escolheu a África do Sul?

Terá sido motivado por um apoio pessoal no país que o recebeu e o ajudou a esconder-se nos primeiros tempos.

O que vai contecer quando regressar a Portugal?

Há dois momentos. Primeiro, a apresentação a uma autoridade judiciária da África do Sul e o decretar da prisão preventiva, depois acontecer a sua extradição para cumprir pena de prisão.

Houve ligação com a comunidade portuguesa na África do Sul?

A Polícia Judiciária teve informação que houve uma relação de amizade.

Houve deslizes de João Rendeiro?

Não, João Rendeiro utilizou todos os meios tecnológicos mais avançados e que custaram uma exorbitância para poder comunicar de uma forma indetatável. A entrevista que deu a um canal de televisão foi feita de uma forma incriptada para que não fosse possível ser localizado.

Em causa está uma tecnologia de meios que não estão ao dispor de forma fácil. É o grande sinal de que João Rendeiro jamais pretendia apresentar-se.

Teve ajuda de alguém para sair de portugal?

Não foi detetada, mas a fuga foi preparada por João Rendeiro durante vários meses.

SAIBA MAIS