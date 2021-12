As diligências em curso na África do Sul para a extradição de João Rendeiro

O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público explica que, a partir de agora, vão ser dados passos na África do Sul para a extradição de João Rendeiro. Adão Carvalho refere que se a decisão judicial de extradição se conformar, João Rendeiro "virá para o nosso país para depois cumprir a pena que lhe está aplicada".

