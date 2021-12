José Gomes Ferreira não se mostra surpreendido pelos três meses que as autoridades portuguesas demoraram a encontrar João Rendeiro, faz um paralelismo com outros casos da justiça portuguesa e explica o momento em que o ex-banqueiro retirou 3 milhões de euros do BPP.

Começa por referir que os três meses para encontrar João Rendeiro não o surpreenderam, em especial, dados os "mecanismos para ocultar o dinheiro que desviou e para fazer a sua própria fuga".

Continua por explicar que existe um certo paralelismo com outros casos de justiça, como o de Joe Berardo, apontando o caráter de "thriller" ao caso Rendeiro, dada a sua fuga às autoridades "quase como um filme".

José Gomes Ferreira refere que João Rendeiro já conhecia o desequilíbrio do BPP, tendo alegadamente desviado 3 milhões de euros do banco cinco dias antes de dirigir ao Banco de Portugal "pedir que ajudasse com 700 milhões de euros" o banco ao qual pertencia - contudo, tendo desviado 13 milhões de euros do BPP.



saiba mais