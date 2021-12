João Rendeiro foi condenado em três processos

João Rendeiro já foi condenado em três processos. A fuga aconteceu quando um destes processos transitou em julgado e foi confirmada uma pena de 5 anos e 8 meses de prisão.



A crise de 2008 mostrou que as aparentemente sólidas paredes do BPP, afinal eram de cartão. Os processos foram-se sucedendo. João Rendeiro era suspeito de ter desviado 13,6 milhões de euros do BPP, depois suspeito de ter falsificado a contabilidade do banco, escondido informação e até de ter burlado clientes.



O ex-banqueiro foi condenado em todos estes processos. Num a 10 anos de prisão, noutro a 5 anos e 8 meses e no 3º, a 3 anos e 6 meses. Rendeiro contestou sempre e foi interpondo recursos.

É o que se passa, neste momento, com o caso em que foi dado como provado que Rendeiro se apropriou de 13,6 milhões de euros do BPP que recebeu em forma de prémios e através do pagamento de despesas pessoais.

Também aguarda o resultado do recurso do processo em que foi condenado por burla qualificada embaixador Júlio Mascarenhas que em 2008 perdeu 250 mil euros depois de ter investido num produto que alegadamente não tinha risco.

Rendeiro ainda espera a apreciação da Justiça em dois casos, mas num terceiro processo já não há volta a dar. O tribunal deu como provado que João Rendeiro e outros dois administradores sabiam que estava a ser ocultada informação que permitiria ao Banco de Portugal conhecer a real situação do BPP.



Crimes de falsidade informática e falsificação de documentos que valeram a Rendeiro uma pena de 5 anos de prisão O ex-banqueiro interpôs recurso e a pena cresceu para 5 anos e 8 meses.

Era o último recurso possível, o que significa que a ida para a prisão era inevitável. Era, não fosse Tendeiro ter fugido para parte, até este sábado, incerta.

Antes da confirmação da pena, João Rendeiro tinha informado a Justiça que ia viajar para Londres e estaria de volta a Portugal a 30 de setembro. O que nunca aconteceu.

SAIBA MAIS