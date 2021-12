A análise à detenção de João Rendeiro

O editor de Sociedade da SIC, Luís Garriapa, e a comentadora Ana Gomes analisam a detenção de João Rendeiro na África do Sul.

Luís Garriapa refere que João Rendeiro vai cumprir pena em Portugal se o pedido de extradição for conseguido, sobretudo pois a África do Sul assinou uma convenção com a União Europeia em matéria penal.

Contudo, relembra que o processo de extradição ainda não começou formalmente, pois o que existe até agora é uma detenção provisória do ex-banqueiro pelas autoridades sul-africanas.

Ana Gomes parabeniza o trabalho da Polícia Judiciária e refere que a detenção de João Rendeiro poderá restabelecer a confiança da população na Justiça.

Luís Garriapa refere que João Rendeiro não possui dupla nacionalidade - portuguesa e sul-africana -, mas um mecanismo equivalente ao dos Vistos Gold.

Por fim, Ana Gomes considera que o "poderio financeiro e a rede" de João Rendeiro não conseguirá ajudar o ex-banqueiro a fugir à justiça.

SAIBA MAIS