Polícia Judiciária já sabia o destino da fuga de João Rendeiro

Ao fim de quase três meses em fuga, João Rendeiro foi detido este sábado na África do Sul, onde se encontrava com autorização de residência. A polícia bateu à porta do hotel onde estava, tendo sido, de seguida, transportado para uma esquadra. Será ouvido na próxima segunda-feira por um juiz para conhecer as medidas de coação.

Livre ou em fuga, João Rendeiro nunca abdicou do luxo.

O banqueiro procurado em todo o mundo foi detido, às 7:00 (hora local), num dos quartos de um hotel de cinco estrelas na cidade portuária de Durban,

zona de elite na África do Sul.

O dinheiro que lhe pagava o conforto foi também a moeda de troca para a estadia legal na África do Sul: Rendeiro recorreu a uma espécie de vistos gold, investindo no país para conseguir uma autorização de residência, esperando obter também a dupla nacionalidade.

Nas explicações dadas ao país, a Judiciária garante que quando Maria de Jesus Rendeiro contou em tribunal que o marido estava na África do Sul, já os inspetores lhe seguiam os passos.

Rendeiro terá sido detetado a 14 de setembro a sair do Reino Unido e quatro dias depois terá chegado à África do Sul, onde circulou por várias cidades.

Das pistas que foi deixando, não há duvidas que terá planeado a fuga durante vários meses.

Para a detenção mais esperada na Justiça portuguesa, valeu a cooperação internacional.

No final do mês passado, o diretor da Polícia Judiciária fez questão de marcar presença na reunião da Interpol na Turquia, para contactos que acabaram por ser fundamentais.

João Rendeiro, está agora detido na África do Sul, Portugal avançará com o pedido de extradição e será a Justiça sul-africana a decidir se o ex-banqueiro vem ou não para Portugal.

