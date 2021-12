Detenção de João Rendeiro: destaque para preservação da informação

O ex-banqueiro João Rendeiro foi detido no sábado por mérito da Polícia Judiciária. O comentador da SIC, Nuno Rogeiro, destaca a preservação da informação no decorrer da investigação sobre este caso.

"Uma das coisas que temos de salientar na Polícia Judiciária portuguesa é o facto de não deixar fugir informação".

O ex-presidente do Banco Privado Português foi detido em Durban, no Forest Boutique Guest House, uma unidade hoteleira da cidade portuária situada na costa leste do país. A detenção aconteceu às 7:00, hora local, e resultou de uma ação conjunta da Polícia Judiciária com as autoridades sul-africanas.

SAIBA MAIS