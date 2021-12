João Rendeiro vai ser amanhã presente ao tribunal de Verulam

João Rendeiro vai ser amanhã presente no tribunal de Verulam e não no de Durban, como inicialmente tinha sido divulgado, anunciou hoje a polícia sul-africana em nota de imprensa.

"O fugitivo português, Joao Manuel de Oliveira Rendeiro vai comparecer no Verulam Magistrates court amanhã, 13 de dezembro de 2021, entre as 9h00 e as 16h00 e não no Durban Magistrates Court como inicialmente divulgado", lê-se na nota .