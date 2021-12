Detenção de Rendeiro: Marcelo destaca vitória da PJ, Rui Rio critica procura por protagonismo

João Rendeiro foi surpreendido, na manhã deste sábado, pela polícia de África do Sul. Uma imagem a que a TSF teve acesso, mostra o ex-banqueiro de pijama, com a barba por fazer, e de olhar vazio. Foi detido às 07:00, hora local, no quarto de um hotel de luxo, nas imediações de Durban. Esta segunda-feira, Rendeiro será ouvido por um juiz.

A detenção do ex-presidente do BPP motivou várias reações das forças políticas portuguesas. Marcelo Rebelo de Sousa considera que esta detenção é uma vitória e que demonstra que “não há ninguém acima da lei”.

O Presidente da República garante que Portugal vai respeitar a soberania da justiça sul africana e deixou ainda rasgados elogios ao esforço da justiça para obrigar rendeiro a cumprir a pena.

Quem não se comove com o trabalho da Polícia Judiciária é o PSD. Rui Rio foi ao Twitter para acusar o diretor da PJ de excesso de protagonismo, sugerindo que esta força de autoridade fez um frete ao Governo: “Pelos vistos o azar de João Rendeiro foi haver eleições em janeiro”, escreveu

Também o CDS se recusa a aplaudir o trabalho da judiciária nesta caça ao homem.

Já o Bloco de Esquerda foi dos partidos que mais elogiou o trabalho da PJ. Catarina Martins aproveito o momento para pedir que Portugal acabe com os vistos Gold.

Todos os outros partidos com representação parlamentar aplaudiu entusiasticamente o trabalho da judiciária na detenção de João Rendeiro.

