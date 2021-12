Rui Pinto insta autoridades a identificar contas de Rendeiro para indemnizar os lesados

Rui Pinto reage à detenção de João Rendeiro e insta as autoridades a investigar os vários cartões bancários que o ex-banqueiro usava para pagar o hotel de luxo onde estava alojado.

"Importa agora estabelecer a ligação entre os 12 cartões bancários na posse de João Rendeiro e as correspondentes contas bancárias, que se crê offshore, e encetar esforços para a apreensão de todo esse dinheiro. Assim se poderá indemnizar muitas das vítimas que burlou", escreveu no Twitter.

João Rendeiro foi detido este sábado num hotel, na África do Sul, e será ouvido por um juiz esta segunda-feira. A audição irá começar às 09:00, hora local (07:00 em Lisboa) e deverá decorrer até às 16:00. O ex-presidente do BPP poderá ficar em detenção temporária, enquanto as autoridades sul africanas analisam o processo de extradição que será pedido por Portugal.

