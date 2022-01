João Rendeiro não responde a perguntas de jornalista da SIC

À saída da sala do tribunal de Verulam, quando questionado pelo jornalista da SIC se estava arrependido de ter fugido, João Rendeiro não respondeu.

O ex-banqueiro esteve esta manhã no tribunal onde foi identificado. Foi detido no sábado num hotel em Durban, na província sul-africana do KwaZulu-Natal, numa operação que resultou da cooperação entre as polícias portuguesa, angolana e sul-africana.

A defesa de João Rendeiro pediu o adiamento da audiência e o ex-banqueiro vai ser ouvido apenas amanhã.

Foi solicitada a libertação sob fiança, pedido que a acusação vai contestar.

SAIBA MAIS