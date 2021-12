As primeiras imagens de João Rendeiro no tribunal

João Rendeiro só deverá ser ouvido amanhã pela justiça sul-africana. A defesa do ex-banqueiro pediu hoje um adiamento que deverá ser aceite.

A advogada June Marks diz que não houve tempo para analisar o processo e que só deve reunir-se com João Rendeiro esta tarde e noite.

O ex-presidente do BPP tem estado no tribunal de Verulam, nos subúrbios de Durban, desde as 8:00 locais (06:00 em Portugal).

