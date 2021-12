Detenção de Rendeiro "foi uma prenda de Natal para a justiça em geral", diz Marques Mendes

Luís Marques Mendes, comentador da SIC, considera que a detenção de João Rendeiro foi uma prenda de Natal da Polícia Judiciária para o país.

"Acho que isto foi muito positivo para a Polícia Judiciária, para as instituições, para a democracia, para a autoestima nacional."

O ex-banqueiro João Rendeiro foi detido no sábado, num hotel em Durban, na província sul-africana do KwaZulu-Natal, numa operação que resultou da cooperação entre as polícias portuguesa, angolana e sul-africana.

João Rendeiro estava fugido à justiça há três meses e as autoridades portuguesas reclamam agora a sua extradição para cumprir pena em Portugal.

O ex-presidente do extinto Banco Privado Português (BPP) foi condenado em três processos distintos relacionados com o colapso do banco, tendo o tribunal dado como provado que João Rendeiro retirou do banco 13,61 milhões de euros.

