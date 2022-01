Caso Rendeiro: Ana Gomes aplaude atuação da PJ, mas critica atitude de Rui Rio

Ana Gomes, comentadora da SIC, critica a atitude do líder do PSD. Rui Rio diz que calendário eleitoral teve influência na detenção do ex-banqueiro.

No entanto aplaude a atuação da Polícia Judiciária e entende que "qualquer agente sério (...), perante o gozo que Rendeiro fez de todos (...), só tinha um objetivo: tudo fazer para capturar" o ex-banqueiro.

O ex-banqueiro João Rendeiro foi detido no sábado, num hotel em Durban, na província sul-africana do KwaZulu-Natal, numa operação que resultou da cooperação entre as polícias portuguesa, angolana e sul-africana.

João Rendeiro estava fugido à justiça há três meses e as autoridades portuguesas reclamam agora a sua extradição para cumprir pena em Portugal.

O ex-presidente do extinto Banco Privado Português (BPP) foi condenado em três processos distintos relacionados com o colapso do banco, tendo o tribunal dado como provado que João Rendeiro retirou do banco 13,61 milhões de euros.

