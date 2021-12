Acusação vai contestar pedido de libertação sob fiança de João Rendeiro

A acusação vai contestar o pedido de libertação sob fiança apresentado pela defesa de João Rendeiro. A informação foi avançada pela representante do Ministério Público da África do Sul.

Natasha Ramkisson Kara explicou aos jornalistas frente ao tribunal de Verulam que o processo ainda deverá demorar pelo menos uma semana até o juiz decidir o pedido.

A defesa e a acusação apresentarão amanhã os respetivos argumentos em tribunal a partir das 11:00 locais, 9:00 em Lisboa numa audiência em que João Rendeiro também deverá ser ouvido.

João Rendeiro foi hoje presente a tribunal pela primeira vez desde que foi detido no sábado num hotel em Durban, na província sul-africana do KwaZulu-Natal, numa operação que resultou da cooperação entre as polícias portuguesa, angolana e sul-africana.

