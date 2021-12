João Rendeiro já abandonou o tribunal onde esteve durante a manhã desta segunda-feira. Saiu numa carrinha celular acompanhado de outros detidos que se encontravam no mesmo local, como explica o enviado especial da SIC, Diogo Torres.

O ex-banqueiro saiu do tribunal Verulam Magistrates perto das 15:00 locais (13:00 em Lisboa) em direção ao local onde tem passado as últimas noites. O repórter da SIC explica que se trata de um estabelecimento da polícia local em North Durban.

À saída, João Rendeiro não respondeu à pergunta se estava ou não arrependido de ter fugido de Portugal em setembro.

A audição do ex-banqueiro João Rendeiro no tribunal Verulam Magistrates, em Durban, foi adiada para as 11:00 (09:00 em Lisboa) de terça-feira após pedido da defesa, segundo a decisão do juiz.

A defesa de Rendeiro pediu ao tribunal de Verulam, na África do Sul, a libertação sob fiança do ex-banqueiro. A acusação vai contestar o pedido de libertação sob fiança apresentado, avançou a representante do Ministério Público da África do Sul.

