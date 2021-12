Marcelo critica reação de Rui Rio à detenção de João Rendeiro

Os líderes políticos elogiaram o trabalho da Polícia Judiciária (PJ) no caso da detenção de João Rendeiro. Apenas a reação de Rui Rio mereceu muitas críticas: o presidente do PSD insinuou que há uma ligação entre a detenção e a proximidade de eleições. Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que é “não ter noção” do que é a investigação judicial.

Foi através do Twitter que o Rui Rio deixou as crítica à PJ, nomeadamente ao diretor desta força policial que esteve em entrevista nos diferentes canais televisivos. O líder do PSD concluiu que “o azar de João Rendeiro foi haver eleições em janeiro”.

Marcelo reprovou o comentário de Rio e deixou elogios ao trabalho da PJ. Também António Costa tinha felicitado esta força policial no sábado, dia em que Rendeiro foi detido.

A insinuação de Rui Rio também não passou despercebida a Luís Marques Mendes e Ana Gomes, que criticaram a declaração nos respetivos espaços de comentário.