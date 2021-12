Transparência e Integridade apela a uma reforma na Justiça

A Associação Transparência e Integridade apela a que se abra um debate político em torno de uma reforma na justiça.

A presidente da associação, Susana Coroado, defende que só através da agilização de procedimentos será possível evitar fugas como a de João Rendeiro.

João Rendeiro está a ser ouvido por um tribunal sul-africano. Estava fugido à justiça há três meses e as autoridades portuguesas reclamam agora a sua extradição para cumprir pena em Portugal.

O ex-banqueiro João Rendeiro foi preso no sábado, num hotel em Durban, na província sul-africana do KwaZulu-Natal, numa operação que resultou da cooperação entre as polícias portuguesa, angolana e sul-africana.

