Manuel Pinho detido no âmbito do caso EDP: "Finalmente começa a fazer-se justiça"

Manuel Pinho ficou detido após comparecer no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) para interrogatório no âmbito do caso EDP. O antigo ministro da Economia é suspeito de fraude fiscal e branqueamento de capitais.

A defesa fala em "situação de um grave abuso de poder". Ricardo Sá Fernandes sublinha que a detenção ordenada pelo juiz de instrução criminal Carlos Alexandre representa "uma errada noção do que é o exercício de justiça".

José Gomes Ferreira, em análise na SIC Notícias, diz que as críticas da defesa ao Ministério Público não fazem sentido, "pelo contrário, finalmente começa a fazer-se justiça num caso em que todos, como cidadãos consumidores de eletricidade e como contribuintes, fomos lesados".

"São milhares de milhões de euros por práticas que nunca foram julgadas verdadeiramente e infelizmente o cerne desta acusação nem sequer é isso. (...) Mas o que está por detrás foi um conjunto de políticas que prejudicaram o país."

Esta terça-feira, foi também emitido um mandado de detenção para a mulher do ex-ministro, Alexandra Pinho.

