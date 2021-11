Manuel Pinho e a mulher terão recebido 280 mil euros que não declararam ao fisco

Além da mensalidade do GES, Manuel pinho terá recebido, enquanto era ministro, 58 mil euros de uma offshore em Gibraltar, mas garante que foi uma herança.

As mais recentes suspeitas no processo EDP indicam também que a mulher do ex-ministro terá recebido 230 mil euros do Grupo Espírito Santo que não foram declarados ao fisco.

Nove anos após ter começado, a investigação às rendas excessivas da EDP, o Ministério Público traz agora novas suspeitas para cima da mesa.

O foco vira-se para a mulher do ex-ministro da Economia. A SIC teve acesso à indiciação do Ministério Público, que detetou pagamentos feitos pelo BES a Alexandra Pinho entre 2008 e 2009, no total 230 mil euros.

Além desse dinheiro, recebia um salário mensal de sete mil euros, como curadora da coleção de fotografia do BES, o Best Art. Os procuradores acreditam que este dinheiro foi uma recompensa de Ricardo Salgado para Manuel Pinho, de forma a ser favorecido em projetos imobiliários do Grupo Espírito Santo.

Alexandra Pinho é suspeita de fraude fiscal e branqueamento de capitais. Foi precisamente a investigação à mulher de Pinho, que levou o MP a descobrir mais dinheiro que o ex-ministro recebeu através de offshores.

Além dos 15 mil euros que recebia mensalmente do GES, quatro meses antes de Manuel Pinho deixar o Governo, caiu na conta de Alexandra Pinho um cheque de 58 mil euros, que veio de uma empresa de construção civil com sede em Gibraltar, um paraíso fiscal.

Ao Observador, o ex-ministro diz que esse valor corresponde à venda de um terreno no Monte Estoril, que tinha herdado. Garante que o negócio foi fechado com uma empresa sediada em Portugal, mas deixa por explicar o porquê de o pagamento ter sido efetuado por uma sociedade offshore.

A defesa não confirma nem desmente que se trata de uma herança.

Tanto o dinheiro da offshore de Gibraltar, como o que a mulher recebeu do BES, não foi declarado às Finanças. No total são 284 mil euros, que terá provocado um prejuízo para o fisco de 170 mil euros.

Manuel Pinho é suspeito de ter recebido mais de quatro milhões de euros enquanto era ministro da Economia, em troca de alegadas decisões que terão favorecido a EDP e o GES.

