MP pede prisão preventiva para Manuel Pinho por risco de fuga

O Ministério Público pede prisão preventiva para Manuel Pinho e a apreensão do passaporte a Alexandra Pinho. O advogado de defesa do antigo ministro da Economia não concorda mas diz estar “preparado para todos os cenários” nas medidas de coação, que ainda hoje devem ser conhecidas.

O advogado de Manuel Pinho, Ricardo Sá Fernandes, em declarações aos jornalistas no Campus da Justiça, disse que está preparado para a "prisão preventiva".

"Tenho de estar preparado para todos os cenários possíveis e um dos cenários é que o Ministério Público peça essa medida de coação", afirmou.

O ex-ministro da Economia foi esta terça-feira detido depois de comparecer no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) para interrogatório no âmbito do caso EDP. Alexandra Pinho saiu ontem à noite em liberdade depois de ter visto anulado o mandado de detenção, tendo voltado a apresentar-se hoje no Campus da Justiça em Lisboa

Manuel Pinho é suspeito de fraude fiscal e branqueamento de capitais no caso EDP, um processo relacionado com dinheiros provenientes do Grupo Espírito Santo. Alexandra Pinho é suspeita de branqueamento de capitais.

